Italie: le Premier ministre Giuseppe Conte a prêté serment

Le nouveau Premier ministre italien Giuseppe Conte a prêté serment vendredi après-midi au palais du Quirinal à Rome, devant le président de la République Sergio Mattarella. Le juriste de 53 ans prend la tête d'un gouvernement formé par le Mouvement 5 Étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite).

Cette cérémonie met fin à la longue crise politique traversée par l'Italie depuis les élections législatives du 4 mars dernier.

Les 19 ministres du gouvernement Conte ont également prêté serment sur la Constitution, notamment le leader du Mouvement 5 Étoiles Luigi Di Maio (ministre du Travail et du Développement économique) et celui de la Ligue Matteo Salvini (ministre de l'Intérieur).

"Je jure d'être fidèle à la République, d'en respecter loyalement la Constitution et les lois et d'exercer mes fonctions dans l'intérêt exclusif de la nation", a proclamé chaque membre du gouvernement devant M. Mattarella. Une fois la cérémonie terminée, le nouveau gouvernement doit se rendre à la présidence du Conseil des ministres, où se déroulera la passation de pouvoirs entre le Premier ministre sortant, Paolo Gentiloni, et M. Conte.

M. Gentiloni remettra symboliquement à M. Conte une clochette dont se sert le chef du gouvernement en charge pour marquer le début des réunions du conseil des ministres. Après cela, le nouveau gouvernement de M. Conte aura les pleins pouvoirs en Italie.

Il lui restera à obtenir la confiance des deux chambres, lors de deux votes probablement en début de semaine prochaine.