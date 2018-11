Italie: le plus faible taux de natalité d'Europe avec l'Espagne (carte)

Le gouvernement populiste italien veut encourager la natalité en offrant un terrain agricole aux parents qui auront un troisième enfant dans les prochaines années, ont rapporté mercredi les médias italiens. "Les Italiens font peu d'enfant et il faut renverser la tendance", a expliqué à la presse le ministre de l'Agriculture Gian Marco Centinaio, issu de la Ligue.

Le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, est en effet en Italie le plus bas d'Europe avec l'Espagne, selon les dernières données d'Eurostat, et un des plus bas du monde, juste devant le Japon. Et celui-ci est en baisse constante depuis 2010, une tendance à l'inverse de l'Union européenne, où on observe une légère hausse en moyenne: le taux de fécondité dans l’UE a lui progressé entre 2005 et 2016, passant de 1,51 à 1,60 naissance par femme.

Néanmoins, l'UE reste en-dessous du niveau de renouvellement de la population : on estime qu'un taux de 2,1 enfant par femme est un minimum pour qu'une population se renouvelle et maintienne son effectif. C'est donc à travers l'immigration que la population de l'UE continue d'augmenter... ce que veut à tout prix éviter l'Italie et son nouveau gouvernement de droite dure.

Les bons exemples sont à rechercher en Lettonie, qui est passée de 1,39 à 1,74 entre 2005 et 2016, soit une augmentation de 43%. Elle est suivie, sur la même période, par la République tchèque (+42%), la Lituanie (+31%), la Slovénie (+31%) et la Roumanie (+29%).

En 2016, les Françaises, avec le taux de fertilité le plus élevé de 1,92, sont suivies par les Suédoises (1,85), les Irlandaises (1,81), les Danoises et les Britanniques (1,79).

A l'inverse, les pays du sud de l'UE enregistrent les taux les plus faibles, on le remarque sur la carte. L'Italie et l'Espagne ne comptent que 1,34 naissance par femme. Légèrement au-dessus, on trouve le Portugal (1,36), Malte, Chypre (1,37 chacun) et la Grèce (1,38).

Un des problème de l'Italie est que les jeunes diplômés italiens quittent toujours davantage le pays. Environ 25% des Italiennes n'ont pas d'enfant, tandis que 25% n'en ont qu'un seul...