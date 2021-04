Italie: le plan de vaccination anti-Covid menacé par les tricheurs

L'incapacité de l'Italie à cibler avec sa campagne de vaccination anti-Covid les personnes les plus vulnérables a coûté des milliers de vies, a estimé un expert de l'institut ISPI vendredi, au lendemain des critiques du Premier ministre Mario Draghi contre les tricheurs. Après avoir été l'un des pays les plus touchés par la pandémie l'an dernier, l'Italie a lancé sa campagne de vaccination mais n'a pas réussi à se concentrer exclusivement sur les groupes les plus à risque, à savoir les personnes âgées.

Si elle s'en était tenue plus strictement au plan "idéal" de vaccination des personnes âgées, l'Italie aurait enregistré 8000 décès en moins cette année, selon l'expert Matteo Villa, chercheur de l'Institut des études de politique internationale (ISPI) à Milan. Alors que 33.000 personnes sont mortes depuis début janvier, avec une vaccination plus ciblée, "ce chiffre aurait pu être de 25.000", a-t-il assuré. "Une stratégie déséquilibrée, les retards des régions et les tricheurs de la vaccination nous ont amenés ici", a-t-il écrit sur son compte Twitter.