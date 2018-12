Italie: le curling comme vecteur d'intégration des demandeurs d'asile

Ils s'appellent Kebba, James, Edward, Seedia, Lamin et Joseph. Ces six demandeurs d'asile hébergés pour l'instant dans le nord de l'Italie viennent de Gambie et du Sierra Leone. Particularité: ils ont créé une équipe de curling à Pinerolo, une petite ville près de Turin, dans le Piémont (nord-ouest). Une première dans l'histoire de ce sport, presque inconnu en Afrique.

“C'est bizarre comme sport, très bizarre, la première fois, je me suis dit mamma mia, mais comment font-ils ? explique Lamin Camara, un des joueurs de l'équipe… Et la première fois que j'ai joué, je tombais tout le temps sur la glace, mais maintenant je vous rassure, je joue beaucoup mieux.”