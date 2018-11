Italie: la stabilité d'un autre pont de Morandi inquiète les autorités

Les ponts italiens sont sous surveillance. Depuis l'effondrement du pont Morandi à Gênes, qui a fait 43 morts le 14 août dernier, le problème de l'entretien des infrastructures de transport a été mis en lumière en Italie. Un nouveau rapport soulève des inquiétudes concernant un autre pont conçu par l'ingénieur Riccardo Morandi: le pont de Salle, le plus haut du centre de l'Italie, et l'un des plus hauts d'Europe.