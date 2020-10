Italie: la révolte contre les restrictions prend un tour violent

Les manifestations, parfois émaillées de heurts et de dégradations, se multiplient en Italie où commerçants, employés et indépendants redoutent la deuxième vague du marasme économique après les nouvelles restrictions décrétées pour endiguer la résurgence du coronavirus.

Du nord au sud, les rassemblements – de centaines de personnes en moyenne à chaque fois —, autorisés ou non, souvent partis d’appels lancés sur les réseaux sociaux, sont désormais quotidiens dans les villes de la péninsule.

"La mèche allumée il y a trois jours piazza Plebiscito à Naples a déjà réussi à propager le feu d’un bout à l’autre de l’Italie : Turin, Milan, Trieste, Lecce, Viareggio, Pescara, Catane, Crémone. L’Italie en révolte", écrit mardi le quotidien La Repubblica.

Pour répondre au redémarrage du nombre des contaminations quotidiennes (environ 17.000 lundi), le gouvernement a imposé ces derniers jours ce que les médias qualifient de "semi-confinement" : un couvre-feu dans plusieurs grandes régions, la fermeture des bars et des restaurants à 18 heures, ainsi que celle des salles de sport, de cinéma et de concert.

Des mesures douloureuses pour un pays qui doit connaître cette année sa pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais indispensables selon le gouvernement. Celui-ci veut en effet à tout prix éviter une nouvelle flambée épidémique semblable à celle ayant frappé au printemps la Lombardie, une riche région du nord où les autorités avaient dû faire appel à l’armée pour stocker les cercueils.

L’Italie, la troisième économie de la zone euro, s’était alors confinée pendant deux mois, mettant à l’arrêt son activité économique et détruisant plus d’un demi-million d’emplois.

Urgence sanitaire contre urgence économique

Dans ce pays où plus de 37.000 personnes sont mortes du Covid-19 depuis février, la situation sanitaire redevient alarmante. "Nous sommes au bord de l’effondrement, un confinement est nécessaire", a ainsi prévenu mardi le porte-parole des services d’urgence de Lombardie, Guido Bertolini.

A l’inverse, les manifestants qui se regroupent depuis quelques jours devant le siège des présidences de régions ne veulent pas entendre parler de reconfinement. "Liberté, liberté, liberté !", scandaient lundi soir sous la pluie des centaines de personnes à Turin et Milan.

De la bière non vendue déversée à Rome

En marge de ces manifestations réunissant étudiants, propriétaires de restaurants, chauffeurs de taxi, représentants du monde de la culture, des tramways ont été vandalisés, des poubelles incendiées, des motos renversées et des vitrines de magasins de luxe caillassées.

Au total 28 personnes, dont 13 mineurs, ont été arrêtées à Milan et sont poursuivies pour dégradations, une dizaine à Turin, a annoncé la police. Parmi les émeutiers, des membres de groupes de supporteurs "ultras" et d’autres proches de l’extrême droite, souvent jeunes.

D’autres manifestations étaient attendues pour mardi, notamment à Rome à 18h00. Hier, cafetiers et restaurateurs ont protesté de façon originale en déversant sur la piazza Trilussa, le cœur de la movida romaine dans le quartier Trastevere, des litres de bière non vendue et venue à échéance à cause des mesures.

Le procureur national antimafia, Federico Cafiero De Raho, a accusé lundi à la radio les mouvements mafieux d’encourager les désordres, évoquant, au sujet des manifestations à Naples, "des indices clairs d’une participation criminelle de la Camorra", la mafia locale.