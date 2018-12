Italie: la course contre la montre pour sauver la forêt des violons

"Il faudra deux ou trois ans, je crois, pour aller chercher tous les arbres dans les endroits les plus accessibles, car dans les zones rocheuses en altitude, la forêt devra rester dans l'état où elle se trouve" estime Rino Braito.

Pour lui il n'y a pas de trêve des confiseurs cet hiver : chaque jour il vient vérifier la qualité et surtout la quantité de bois coupé et empilé par les bûcherons.

"Ça a été un choc pour nous, le soir quand le vent soufflait on ne s'est pas rendu compte du désastre autour de nous, mais le matin suivant on a vu que le panorama était complètement différent" se souvient Rino Braito, garde forestier du Val di Fiemme.

Deux mois se sont écoulés mais le paysage reste figé : la nuit du 29 octobre dernier, des vents soufflant à plus de 200 km/h ont ravagé les forêts de cette vallée . Le Val di Fiemme est la zone la plus touchée par l'ouragan qui a cassé les arbres comme de vulgaires allumettes.

des bûcherons italiens, mais aussi autrichiens, allemands et suisses travaillent jour et nuit - © Valérie Dupont

Trois ans, c'est beaucoup trop car, pour sauver un maximum de bois, il faudrait le récupérer avant l'été si possible. Voilà pourquoi des bûcherons italiens, mais aussi autrichiens, allemands et suisses travaillent jour et nuit.

Les bûcherons doivent démêler cet immense jeu de Mikado. Car ces arbres au sol seront, en été, le terrain favori des bostryches, un coléoptère qui s'attaque aux sapins et qui est friand des épicéas rouges, appelés aussi "arbres à violon".

Au 17ème siècle, c'est dans ces forêts que venait le luthier Stradivari pour choisir les épicéas rouges avec lesquels il fabriquait ses violons. Depuis la tempête, Fabio Ognibeni un spécialiste de ces arbres a lancé une récolte de fonds pour sauver la forêt des violons. "Le jour après la tempête, quand j'ai commencé à explorer la vallée, et quand j'ai vu la situation, j'ai ressenti la tristesse que tu as quand tu perds un ami", explique-t-il.