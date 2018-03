Italie: la Commission européenne confiante dans la formation d'un "gouvernement stable"

La Commission européenne s'est dite confiante lundi dans la possibilité de former un "gouvernement stable" en Italie après des élections qui ont plongé la Botte dans l'incertitude politique, avec une percée historique des forces antisystème, eurosceptiques et d'extrême droite.

Interrogé par la presse, un porte-parole de l'exécutif européen s'est refusé à commenter ce scrutin, dans la mesure où les "résultats officiels" n'étaient pas encore connus. Mais "nous avons confiance dans la capacité du président Sergio Mattarella à faciliter la formation d'un gouvernement stable en Italie", a ajouté Margaritis Schinas.

"Restez calmes et continuez", a-t-il ensuite répondu à une question sur l'impact potentiel des résultats de ces élections sur les marchés financiers, reprenant la célèbre formule "Keep calm and carry on" affichée par le gouvernement britannique lors de la Seconde Guerre mondiale.

Se "préparer au pire scénario"

Avant les élections italiennes, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait estimé qu'il fallait se "préparer au pire scénario qui pourrait être de ne pas avoir de gouvernement opérationnel en Italie".

Il avait ajouté envisager "une réaction forte des marchés financiers" dans la deuxième semaine de mars en raison de la somme des incertitudes en Europe.

Il était ensuite revenu sur ces propos "mal compris" selon lui. "En tant que Commission, nous pensons qu'il y aura un gouvernement qui peut fonctionner après les élections", avait-il alors souligné.