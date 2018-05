Italie: l'Europe nourrit-elle le populisme ?

"L’Italie est une colonie française ou allemande, et pas un pays libre". C’est le discours qu’a tenu le président de La Ligue, Matteo Salvini, en Italie. Il accuse le président Matterella d’avoir nommé un chef de gouvernement transitoire qui a des allures de Mr Austérité. Alors l’Europe nourrit-elle le populisme ? Soir Première en a débattu avec deux eurodéputés : le socialiste Marc Tarabella et le libéral Gérard Deprez.

Une chose est claire. Les deux députés dénoncent les propos et l’attitude de Matteo Salvini. Pour Marc Tarebella, il n’est seulement capable de faire des phrases choc, tandis que selon Gérard Deprez, il est profondément tragique d’avoir eu un discours de la sorte : "Le nationalisme a fait un mal fou à l’Union européenne, donc je réprouve de la manière la plus totale cette façon de créer des antagonismes entre les peuples. Quand on parle d’occupation, ça crée des souvenirs tragiques" dit-il.

Une responsabilité hors de l’Italie ?

Pour comprendre la réaction des italiens aujourd’hui, et donc leur vote vers des partis populistes, il faut d’abord une remise en contexte selon Marc Tarabella : "Après 20 ans de berlusconisme, il y a eu un espoir avec Matteo Renzi. Mais il a été suivi par une déception de la part des électeurs, notamment de gauche, qui ont donc cette fois fait confiance au Mouvement 5 étoiles. La politique du parti démocrate n’a pas été identifiée comme étant progressiste, il y a clairement eu une désillusion".

Ensuite, concernant le rôle de l’Europe, il explique que le manque de solidarité européenne, notamment par rapport à l’accueil des migrants, a été du pain béni pour les populistes : "Ils ne demandent que ça pour surfer sur cette vague de mécontentement".

Gérard Deprez tient de son côté à rappeler que la responsabilité première du vote en Italie repose sur les italiens. "Ils ont réagi contre le comportement de leur classe politique depuis des décennies. Et je reconnais la responsabilité de Berlusconi. Il a fait un populisme soft, qui a créé les conditions dans lesquelles un populisme plus radical pouvait se développer".

" Une responsabilité extérieure, oui, mais pas celle de l’Europe "

Le libéral admet qu’il y a une responsabilité extérieure à la situation actuelle. Mais il refuse qu’on désigne l’Europe dans son ensemble comme responsable: "Il y a deux institutions sur trois qui veulent tenir des politiques au service de l’Italie, notamment en ce qui concerne les réfugiés. La Commission européenne a fait des propositions pour modifier le système de Dublin, et mieux répartir les demandes d’asile. Le Parlement a marqué son accord, mais c’est au Conseil que ça a bloqué. Pourquoi ? Parce qu’un certain nombre d’Etats membres refusent de prendre en charge un plus grand nombre de réfugiés".

Un refus qui a toute son importance, puisque le Conseil est probablement l’institution qui a le plus de poids pour ce genre de décision. Donc cela ne revient-il pas à dire qu’il y a effectivement un problème avec l’Europe ?

Pour Gérard Deprez, il ne faut pas tout le temps critiquer l’Europe toute entière : "La Commission et le Parlement veulent que les choses changent, et ont des plans pour y arriver. Ce qu’il faut faire, c’est plutôt dénoncer la responsabilité des états qui empestent l’atmosphère européenne dans ces thématiques-là".

Un propos que partage Marc Tarabella. Pour lui, à travers les critiques sur l’Europe, il faut arriver à voir que ce sont les gouvernements qui n’arrivent plus à se mettre d’accord.

