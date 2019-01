Italie: l'amour de Matteo Salvini pour l'uniforme

En Italie, l'homme fort du gouvernement, Matteo Salvini est au centre d'une nouvelle polémique. En cause, cette fois, son habitude de porter les uniformes des forces de l'ordre lors de ses sorties officielles.

Matteo Salvini, chef de La ligue, aime dire qu'il est avant tout un ministre de terrain et non pas de bureau. Chaque jour, la télévision italienne le suit lors de ses nombreuses sorties publiques, où on le voit endosser la veste ou la chemise de la police, des pompiers, ou encore des gardes forestiers. Bref Matteo Salvini a la passion de l'uniforme, avec autant de barrettes sur le col.

Une pratique partagée par Castro, Kadhafi, Staline et Mussolini

A tel point que Roberto Saviano, l'écrivain et journaliste anti-mafia, a publié la liste des hommes qui dans l'histoire récente, partageaient la même habitude : Fidel Castro, Kadhafi, Staline ou encore Mussolini. Bref pas vraiment des modèles de démocratie. Et Saviano de rappeler que l'uniforme appartient d'abord à l'Etat et le porter signifie envoyer un message d'intimidation envers ceux qui ne partageraient pas les idées du ministre. Le syndicat des pompiers a décidé de porter plainte pour port abusif de l'uniforme, et les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie, se demandant quel sera l'uniforme porter par Salvini lors du prochain carnaval