Italie, Iran, Corée du Sud, France… les pays les plus touchés par le coronavirus après la Chine

Coronavirus : tour d'horizon des mesures prises dans les pays touchés - JT 19h30 - 10/03/2020 Faisons un petit tour d'horizon des mesures prises dans les autres pays touchés par le coronavirus. Chez nos voisins français tout d'abord, 1784 cas, 33 décès confirmés, et un président Macron qui avertit " il faut être calme et lucide, nous sommes au tout début de l'épidémie". - Autre pays d'Europe , l'Espagne. 1622 cas, 35 morts. Les autorités ferment les écoles, interdisent les vols venant d'Italie et organisent tous les matches de foot à huis-clos, sans public donc. - La Grèce vient de le décider : elle ferme aussi toutes ses écoles, crèches et universités pour 2 semaines. Il y a la 89 personnes contaminées. - Un mot encore de l'Autriche : 183 contaminés. Et des frontières fermées à ceux qui viennent d'Italie. - Enfin Israël, toute personne qui arrive sur son territoire sera mise en quarantaine pendant 2 semaines, quelque soit son pays d'origine.