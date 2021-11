Italie : important coup de filet policier concernant une centaine de membres de la 'Ndrangheta

Une centaine de membres de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, ont été arrêtés par la police lors de raids coordonnés à travers l'Italie, ont annoncé mardi les autorités.

Les opérations ont eu lieu à Reggio de Calabre, Milan, Florence et Livourne, a précisé la police dans un tweet.

Les individus arrêtés sont suspectés d'extorsion, de trafic de drogue et d'association mafieuse, entre autres, a rapporté l'agence de presse italienne ANSA.

A lire aussi : Méga-procès de la 'Ndranghenta : retour sur quelques grandes actions menées contre la mafia italienne

La 'Ndrangheta, basée en Calabre dans le sud de l'Italie, est considérée comme l'une des organisations criminelles les plus importantes et les plus puissantes d'Europe.

A lire aussi : En Belgique, les mafias tentent d’infiltrer l’économie et de corrompre. Entretien avec le patron de la police judiciaire