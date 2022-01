Italie : Geraci Siculo, le village des centenaires

L’Italie compte plus de 17.000 centenaires dans sa population. Un nombre qui grandit chaque année malgré l’épidémie. Et dans certains villages siciliens, notamment à Geraci Siculo, dans les montagnes des Madones, on dénombre trois fois plus de centenaires que dans le reste de la péninsule.

En ce début d’année, la tradition veut que le bourgmestre du village présente ses vœux aux anciens, en leur apportant un petit cadeau. "Nous avons fait réaliser une couverture brodée par un groupe de retraités qui se réunit deux fois par semaine", explique Luigi Iuppa, le bourgmestre de Geraci Siculo, "et nous offrons cela aux anciens qui ne sortent plus beaucoup de chez eux".

En résumé, les quatre fois 20 ans ont réalisé les cadeaux pour les offrir aux cinq fois 20 ans qui sont de plus en plus nombreux. Perché sur les sommets des Madonies, une région montagneuse en dessous de Palerme, le village de Geraci Siculo n’est pas seulement un des plus beaux bourgs d’Italie, il fait aussi partie de ceux qui comptent le plus de centenaires.

Actuellement, sept habitants sur 1800 ont plus de 100 ans, et ils sont nombreux ceux qui passeront le cap du siècle dans les prochains mois. Giuseppe Attisant en fait partie et, malgré son grand âge et ses mauvais genoux, il vit seul au deuxième étage d’un immeuble sans ascenseur.

Son secret : l’air et l’eau

Giuseppe attend le bourgmestre devant la porte, appuyé sur son "gadot". Protégé par son masque, il dit ne pas craindre le coronavirus, il en a vu d’autres. En effet, sa vie est un roman. "A cinq ans, je me suis retrouvé seul dans la forêt, car mon père avait été coincé au village à cause du mauvais temps, je n’ai fréquenté que trois ans l’école, et encore pendant ces trois ans, je n’y ai été que trois jours", explique Giuseppe en dialecte sicilien.