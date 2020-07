Italie: fortes explosions du Stromboli, le volcan qui ne dort jamais

Les habitants de la petite île volcanique de Stromboli ont eu peur ce dimanche matin. Comme dans tout l’archipel des Eoliennes, ils ont été réveillés à l'aube par le rugissement puissant du volcan. Une forte explosion vers 5 heures du matin, accompagnée de jets de feu et une grosse colonne de fumée noire dans le ciel. Et le phénomène s’est répété avec un peu moins de puissance à 6h23.

Les matériaux propulsés par les explosions sont retombés tout autour du cratère et le long de la "Sciara del Fuoco", l’allée de feu, une dépression à flanc du volcan. La terre a aussi tremblé : une courte séquence sismique a été enregistrée.

Aucun dégât

Aucun dommage n’a été rapporté sur l’île où le volcan est constamment surveillé par l’Institut de volcanologie et par la Protection civile après les deux éruptions – de plus grande intensité – qui, il y a un an, le 3 juillet 2019, ont causé une vive peur et la mort d’un promeneur de 35 ans.

Cette fois aussi la peur : "Il y a eu des moments de peur, bien sûr, surtout après ce qui s’est passé il y a un an, mais tout est sous contrôle, assure le maire Marco Girorgianni à La Repubblica. Heureusement, il n’y a eu aucun dommage aux personnes ou aux choses".

"Ces explosions, explique le maire, ne sont pas comme celles de l’année dernière, c’est pour cela que les sirènes n’ont pas retenti. Parce qu’il n’y a pas de danger particulier mais la structure a été activée."

Un volcan en pleine activité

C’est l’un des volcans les plus actifs d’Europe et son histoire est longue. Le Stromboli surgit de la mer du haut de ses 924 mètres. Situé dans les îles Eoliennes ou Lipari au nord de la Sicile, il est en éruption quasi continue depuis plus de 2500 ans.

Couronnées d’un panache de gaz, ses éruptions se produisent avec une surprenante régularité.

Parfois, le volcan gronde plus fort et envoie des projectiles sur l’île tout entière comme en 1891 : de fin juin jusqu’au début septembre, des coulées de lave se sont déversées dans la mer.