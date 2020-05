Italie et coronavirus : station balnéaire cherche touristes désespérément

Sera-t-il possible de se rendre sur les cotes italiennes, grecques ou espagnoles cet été ? La réponse n'est pas encore connue et pourtant dans les localités touristiques, un peu partout en Europe, on s'organise pour que l'été du coronavirus ne soit pas un été pourri. Les centaines de kilomètres de cote de l'Adriatique en Italie attirent chaque été près de cent millions de touristes.

Les marées exceptionnelles qui ont inondé la région de Venise cet hiver a laissé des traces sur les cent trente kilomètres de plages de la région. Les grues sont encore au travail pour ratisser le sable. Confinement oblige, la préparation des plages a pris un sacré retard. Et, à Jesolo, la plus grande station balnéaire de l'Adriatique après Rimini, les travaux de nettoyage du sable sont encore en cours

Quatre mètres entre chaque parasol

L'an dernier à la même époque, le littoral adriatique ressemblaient déjà à une fourmilière de vacanciers, rien qu'en Vénétie, 30 millions de touristes viennent chaque années profiter des plages entre avril et octobre, 40 millions font de même en Émilie-Romagne, ou se trouve les célèbres stations balnéaires de Rimini et Riccione. Mais à cause du coronavirus ,ces plages bondées seront cet été bien différentes, tout bénéfice pour le touriste affirme Alessandro Berton, président de l'association " Unionmare Veneto ", qui regroupent les gestionnaires des plages.

“En Vénétie, on laissera au minimum 4 mètres de distance entre chaque parasol, cela signifie que chaque emplacement aura 16 mètres carrés de superficie à disposition, et surtout nous avons trouvé comment “assainir” les transats après chaque utilisation...” Un ingénieur du coin à trouver la solution, les chaises longues seront hygiénisées avec ce produit entre chaque location. “C'est un produit composé de plasma, breveté pour le corona, un antivirale " explique Christian Rampazzo qui a imaginé la solution. C'est lui aussi qui a inventé les toilettes auto-nettoyantes, complètement assainies après chaque passage. Mais pour rassurer les touristes, les bars et les hôtels ont aussi inventé une application smartphone qui permettra de commander les boissons directement du parasol, de quoi éviter les attroupements.