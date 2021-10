Italie : deuxième tour des élections municipales à Rome, les candidats au coude-à-coude

Enrico Michetti a été accusé d’antisémitisme en raison d’un article affirmant l’existence d’un "lobby" juif "capable de décider du sort de la planète" qu’il a écrit l’année dernière et a été ressorti par un journal de gauche. Il a par ailleurs suggéré cette année d’utiliser pendant la pandémie de coronavirus le salut romain avec un bras levé, communément utilisé par les fascistes, en assurant que c’était plus hygiénique.

Au premier tour, Enrico Michetti avait remporté 30% des voix et Roberto Gualtieri 27%, mais ce dernier devrait récupérer une bonne partie des voix du candidat indépendant centriste Carlo Calenda et de la maire sortante Virginia Raggi (Mouvement 5 Etoiles, anti-système) défaits au premier tour début octobre .

Les sondages donnent le candidat de centre gauche, l’ex-ministre de l’Economie et des Finances Roberto Gualtieri (Parti démocrate, PD), favori face au candidat de la droite et de l’extrême droite Enrico Michetti, avocat et animateur radio. Les deux candidats sont âgés de 55 ans.

"Rome ne peut se résigner à ne parler que d’ordures et de nids-de-poule", a déclaré vendredi Roberto Gualtieri lors de son dernier meeting électoral avant le scrutin, "Rome est une grande capitale européenne".

Enrico Michetti, qui se réfère fréquemment à la gloire de la Rome antique, a fini sa campagne sur une place voisine en déclarant qu’il existe "beaucoup d’affection dans cette ville, beaucoup de désir de renaître et se relever".

Les électeurs votent pour le deuxième tour des municipales dimanche et lundi à Rome ainsi que dans les grandes villes de Trieste et Turin dans le nord du pays et une soixantaine d’autres villes. Au premier tour, les partis d’extrême droite avaient réalisé une mauvaise performance et perdu la bataille dans plusieurs villes-clefs comme Milan, Naples et Bologne.