Italie: des milliers de manifestants pour fêter la victoire du Mouvement 5 étoiles

En Italie, au lendemain de la prestation de serment du gouvernement de Giuseppe Conte vendredi, le pays célèbre la fête de la République. L’occasion pour le Mouvement 5 étoiles (M5S) de réunir ses militants. Ils étaient quelques milliers à se rassembler sur une place populaire de la capitale italienne.

"Mon vote compte." Initialement, c’était le thème de cette manifestation organisée sur le coup de la colère par Luigi Di Maio lorsque, dimanche dernier, l’Italie entrait dans cette phase de turbulence politique qui allait durer une semaine. Convaincu que le président de la République ne voulait pas des grillons au gouvernement, le jeune napolitain avait suggéré d’ouvrir une procédure d’empêchement du dit président et d'appeler le "peuple 5 étoiles" à la rescousse.

Une victoire teintée d'insatisfaction

Six jours plus tard, Luigi Di Maio est Vice-premier ministre et ministre du Travail et du Développement économique. La marche organisée dans la capitale a dû se transformer en fête de la victoire qui, paradoxalement, se mélange aux festivités populaires de la fête de la République italienne. Sur la place romaine, les manifestants venus en nombre parlent de leur programme qu'ils mettront bientôt en application et des changements qu'ils opéreront rapidement dans leur pays, détruit par les autres.

Mais pour certains militants du Mouvement 5 étoiles, la fête de victoire était teintée de noir. Les déçus de la gauche, qui ont voté 5 étoiles pour faire un saut de qualité, se retrouvent au gouvernement avec un parti d’extrême droite avec lequel Luigi Di Maio, lui même, avait juré de ne jamais s’associer. Non sans ironie, la fête du M5S se déroulait sur la Place de la Bocca della Verità (la Bouche de la Vérité, ndlr).