Italie : des funérailles nazies, un cercueil recouvert de la croix gammée à Rome

La scène se passe ce lundi dans un quartier résidentiel du nord de Rome, non loin du Vatican, à quelques enjambées du Tibre. Des saluts "romains" le bras tendu, des aboiements martiaux "Presente" et une haie d’honneur devant une église de quartier pour une militante du mouvement d’extrême droite Forza Nuova. Un cercueil recouvert d’un drapeau nazi à la croix gammée… Ce sont les funérailles d’Alessia Augello décédée d’une thrombose à l’âge de 44 ans, surnommée "Tungsty", comme le tungstène, le métal le plus dur au monde utilisé dans les balles et les missiles.

C’est le quotidien en ligne Open qui révèle cet enterrement d’extrême droite. Une vidéo tournée depuis un balcon face à l’église Santa Lucia.