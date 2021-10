Italie : des élections municipales partielles en faveur de la gauche

Des élections municipales partielles ont eu lieu ce dimanche et lundi en Italie. L’enjeu : les mairies de plusieurs grandes villes du pays, parmi lesquelles la capitale, Rome, mais aussi Milan, Naples ou Bologne.

Ces élections municipales partielles ne représentent pas un test pour le gouvernement de Mario Draghi, les différents contextes locaux n’étant pas tout à fait comparables. Seules 1300 des 8000 communes italiennes sont par ailleurs concernées par ce vote local.

Mais ce scrutin concerne les 4 villes les plus peuplées du pays, et elles vont aussi permettre de mesurer les rapports de force entre les différents partis appartenant à la coalition gouvernementale, surtout si la droite semble essuyer un échec sévère.

Pour la droite, et surtout pour la Lega de l’ex ministre de l’Intérieur Matteo Salvini, il s’agissait de démentir plusieurs enquêtes d’opinion prédisant un important recul, et la perte de plusieurs municipalités. Pour la gauche, le Parti démocrate en tête, il s’agissait au contraire de confirmer des succès annoncés et de remporter de nouveaux strapontins.

