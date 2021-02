Italie : dans le sud de l'Italie, un adolescent sur trois risque de ne plus retourner à l'école après la pandémie de coronavirus

"Nous avons perdu entre 150 et 180 étudiants, les plus fragiles. Ceux qui venaient un jour oui, un jour non déjà avant, mais qui désormais sont sortis complètement de nos radars à cause de la pandémie", explique la directrice Eugénia Carfora. "Je pense que les écoles n’auraient jamais dû être fermées."

La didactique à distance solidaire

Le nouveau gouvernement estime que l’école doit redevenir une priorité malgré le risque de contagion. Une enveloppe d’un milliard et demi d’euros sera investie pour améliorer les instituts techniques, une source de croissance économique pour l’Italie. Désormais l’échec de la didactique à distance est reconnu par tous. A Naples, il y a quinze ans que Cesare Moreno a créé, l’association "Maestri di strada" qui lutte contre l’abandon scolaire. Au début de la pandémie il a loué, "Il Cubo", une école abandonnée, pour la mettre à disposition des jeunes.

"Ici, les maisons sont toutes petites et en très mauvais état. Beaucoup de logements n’ont qu’une ou deux pièces. Alors pour un jeune, être enfermé chez lui pour étudier des heures durant, ce n’est jamais bon, mais ici c’est encore pire, avec des parents qui sont parfois en prison, ou qui ont de graves problèmes économiques", explique cet instituteur à la retraite qui fait de la pédagogie sa mission de vie, "alors ici les jeunes peuvent venir, et ils suivent les cours à distance dans de meilleures conditions."

Deux cents jeunes ont participé à cette "didactique à distance solidaire", pour éviter qu’ils n’abandonnent tout simplement l’école. "Avec l’association, nous les récupérons quand ils risquent de finir à la rue. Les écoles possèdent une liste de noms et prénoms, et dans cette liste nous cherchons ceux qui ne vont déjà plus en classe. Mais la pandémie a poussé beaucoup de ces jeunes à baisser les bras, et surtout leur esprit n’est plus en phase avec l’école. Pour les récupérer le gouvernement devrait engager des milliers d’enseignants, et en mettre un pour un groupe de cinq ou dix élèves maximum, le seul moyen pour récupérer les matières perdues."

Dans le sud de l’Italie, un adolescent sur trois risque de ne plus retourner à l’école après la pandémie.