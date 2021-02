Moins de déchets et plus de recyclage, c’est l’un des objectifs du "green deal" de la Commission européenne. En l’espace de 10 ans, tous les pays doivent mettre sur pied un plan de collecte des vêtements usagés pour 2030. Le Belge qui donne en moyenne dix kilos de vêtements usagés par an et par habitant est un des bons élèves européens. Mais en Italie, à Prato en Toscane, la fabrication de tissu recyclé à base de vieux vêtements est une tradition plus que centenaire, la ville espère devenir un exemple pour le reste de l’Europe.

Italie : à Prato, la fabrication de tissu recyclé à base de vieux vêtements est une tradition plus que centenaire - © Tous droits réservés

Dans ces entrepôts aux portes de Prato, les sacs remplis de vieux vêtements s’empilent. Les organisations humanitaires les récoltent aux quatre coins de l’Europe, pour financer leurs projets humanitaires, elles vendent ces vêtements usagés à des chiffonniers italiens comme Salvatore Rangino. "Nous payons quarante centimes le kilo, mais on va jusque 80 centimes pour certains pays, par exemple les vêtements qui arrivent de Suisse sont souvent de qualité supérieure. Les plus beaux sont vendus sur les marchés de seconde main en Italie, les autres partent pour les pays pauvres, l’Albanie, l’Egypte, la Libye là où il y a la guerre et ce qui reste part dans les entreprises de recyclage." Une méthode bien rodée Ce n’est pas un hasard si ceux qui achètent les vieux vêtements dans toute l’Europe se trouvent à Prato. Ici on recycle des vieux chiffons depuis plus de deux cents ans, selon une méthode bien rodée, une tradition qui remonte à l’époque où les tisserands de Prato manquaient de matière première. Depuis, 148.000 tonnes de vêtements usagés, sont recyclés dans la ville chaque année, 15% des 980.000 tonnes de vêtements récupérés dans le monde. L’entreprise de Fabrizio Tesi est issue de cette tradition. "Un jeans, une chemise, un vieux pull, nous réduisons tout en fibres, puis nous faisons du fil pour fabriquer du tissu. Voilà Pourquoi Prato pourrait devenir un exemple pour toute l’Europe."

Italie : à Prato, la fabrication de tissu recyclé à base de vieux vêtements est une tradition plus que centenaire - © Tous droits réservés Au départ, les vêtements sont triés par tissu et par couleur. Assis par terre au milieu d’une montagne de chiffons, Claudio est le maître de la nuance et de la matière. "Je divise les couleurs, les pastels, les beiges, les bleus je les mets tous ensemble, les gris perle, les anthracites et là-bas, le tas de bleu gris. Mais je retire tout ce qui est à base de polyester, les doublures, les fils de nylon, seuls les cotons et les pures laines sont intéressants". Les vêtements passent d’abord dans une sorte de gros tuyaux, une machine appelée "carbonisatrice" pour détruire toutes les impuretés et les éléments synthétiques, ensuite, ils sont réduits en fibre dans des machines broyeuses, avant d’être séchés. "Voilà, ici nous avons réalisé une laine mécanique, que nous appelons la laine de Prato, sans tondre un seul mouton", explique Fabrizio Tesi, les mains plongées dans une laine écrue et vaporeuse, qui ressemble à s’y méprendre à la laine de mouton. Ces fils recyclés permettent de fabriquer des tissus pour l’ameublement et la mode. Pour cela, ils doivent être mélangés avec des fibres synthétiques issues du recyclage des PET. "La laine recyclée a beaucoup d’avantage mais les fibres sont un peu trop courtes pour le tissage et donc pour l’allonger nous ajoutons quelques pourcents de nylon recyclé ou du polyester provenant du recyclage des bouteilles en plastique." Fabrizio applaudit le "green deal" de la Commission européenne qui a placé le textile au centre de sa bataille pour l’environnement en poussant les producteurs de vêtements à utiliser plus de tissus recyclés. L’objectif : une mode sans impact sur l’environnement en 2050. "La présidente Von der Leyen a raison, le textile représente la deuxième ou la troisième industrie la plus polluante au monde", affirme Fabrizio, "et seulement un pour-cent des vêtements produits dans le monde est recyclé actuellement. Chaque seconde l’équivalent d’un camion poubelle rempli de vêtements part à la décharge ou à l’incinérateur. Voilà pourquoi l’Europe devra s’inspirer de Prato." Forts de leur tradition, les descendants des tisserands de Prato veulent saisir l’opportunité et faire de leur ville la capitale de la mode durable en Europe.