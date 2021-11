Italie : 800 corps attendent toujours d’être enterrés ou incinérés dans le plus grand cimetière de Palerme

Le crématorium est hors service depuis plus d’un an à Palerme et le plus grand cimetière de la capitale sicilienne connaît des problèmes de capacité depuis les années 80. Les projets visant à résoudre la situation ont été abandonnés ou n’ont jamais vu le jour.

Des centaines de cercueils restent donc empilés les uns sur les autres dans une salle de stockage, d’autres dans deux tentes à l’extérieur. Des proches de défunts racontent qu’ils ont dû escalader d’autres cercueils pour atteindre celui de leurs proches. Parfois, la puanteur est si forte qu’il est impossible d’entrer dans la zone de stockage improvisée.

Le cimetière a été construit il y a 200 ans et s’est développé lentement, mais au cours des 30 ou 40 dernières années, l’expansion s’est arrêtée, ce qui a conduit à une saturation. "L’espace d’enterrement au cimetière doit coûter moins cher. Vu que Palerme est une ville pauvre, nous avons besoin d’endroits peu coûteux où les gens peuvent enterrer leurs proches", explique Igor Gelarda, conseiller municipal à Palerme.

Selon lui, l’absence de planification pendant les 40 dernières années mène à une situation chaotique : "800 cercueils ne sont pas enterrés, c’est une honte dans le monde entier. Le vieux crématorium ne fonctionne pas et ils ont oublié de construire un système d’égouts dans le nouveau. À cause de ça, il ne pourra pas ouvrir. Quelle est la solution ? La réalisation d’un nouveau cimetière dont on parle depuis 20 ans mais que nous ne sommes pas en mesure de construire en raison du manque de financement et de planification."