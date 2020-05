Israël: un nouveau gouvernement basé sur la méfiance entre partenaires

Un nouveau gouvernement entre en fonction aujourd’hui en Israël, mettant fin à la plus longue crise politique du pays. Par trois fois, les Israéliens ont été appelés aux urnes pour départager le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, inculpé dans trois dossiers de malversations, et l’ancien chef d’état-major Benny Gantz.

Benny Gantz, leader de la formation centriste Bleu-Blanc, a fini par accepter de former un gouvernement avec son rival, alors qu’il avait martelé qu’il ne gouvernerait pas avec un Benjamin Netanyahou inculpé. Il justifie ce revirement par l’urgence provoquée par la lutte contre la pandémie de Covid-19. Benjamin Netanyahou sera chef du gouvernement et Benny Gantz ministre de la Défense durant 18 mois, avant une rotation des fonctions.

Est-ce vraiment la crise sanitaire qui a débloqué la situation politique en Israël ? Nous avons posé la question à Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l’Université ouverte d’Israël.

Denis Charbit : "Non, la crise du Covid-19 a permis de justifier la volte-face de Benny Gantz. Il est vrai que dans les premières semaines de l’épidémie, les perspectives étaient alarmantes. Mais il est rapidement apparu que c’était un prétexte, ou du moins pas la raison principale. Il s’agissait de sortir l’Etat d’Israël de cette longue crise politique, à la faveur d’un accord qui permette à Benny Gantz, nouveau venu en politique, de devenir Premier ministre de l’Etat d’Israël d’ici 18 mois. Je pense qu’après trois tours de scrutin, il est arrivé à la conclusion qu’il lui était difficile d’obtenir une victoire électorale significative. Il a cédé, mais sans une partie de ses partenaires au sein de sa formation Bleu-Blanc : il est lâché par la moitié de ses députés. On se retrouve avec un gouvernement paritaire, 16 ministres Bleu-Blanc et 16 ministres du bloc de droite, alors que Benny Gantz n’est soutenu que par 17 ou 18 députés. "

Cet accord de gouvernement bicéphale crée-t-il une coalition durable ou l’accord est-il fragile ?

Denis Charbit : " Il est le fruit d’une grande méfiance entre les deux composantes. La réputation de Netanyahou est celle d’un Premier ministre qui ne tient pas ses promesses. Dans les sondages, il dispose d’une popularité assez confortable. Mais lorsqu’on demande aux Israéliens s’il va vraiment céder sa place dans 18 mois à son rival, les trois quarts des interrogés répondent non. Toute cette construction, avec la tournante à la tête du gouvernement, doit permettre à Benjamin Netanyahou d’affronter son procès, qui s’ouvre la semaine prochaine, avec son titre de Premier ministre, et ensuite de vice-Premier ministre, mais pas comme un simple citoyen. "

Bénéficiera-t-il d’une immunité pour affronter la justice ?

Denis Charbit : "Non. Mais il y a une possibilité d’interrompre les poursuites judiciaires. Ses supporters réclament déjà cette suspension. Mais Netanyahou voulait surtout comparaître en tant que Premier ministre ou vice-Premier ministre. C’est la raison d’être de la construction juridique qui accompagne cette apparition de deux Premier ministres. Cet artifice disparaîtra probablement après, on reviendra à la tradition d’un seul Premier ministre. "

Idéologiquement, où se situe ce gouvernement ?

Denis Charbit : "Ce n’est plus le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, comme l’était le précédent. Même si le parti centriste ne compte plus que 18 députés sur les 70 de la majorité, il a la parité au sein de gouvernement. Soit ce sera la cacophonie, soit il y aura une convergence entre les deux parties. On est dans l’expectative. Mais la participation du centre implique une politique qui devrait être diplomatiquement plus prudente. "

Un élément important de leur accord de gouvernement, c’est le projet d’annexion d’une partie de la Cisjordanie. Le secrétaire d’Etat américain est venu hier parler avec les deux dirigeants du nouveau gouvernement. Cette annexion devrait se faire avant l’élection présidentielle américaine de novembre ?

Denis Charbit : "Ce qui précipite la volonté de Benjamin Netanyahou d’adopter une loi d’annexion dans les semaines à venir, c’est effectivement le calendrier électoral américain. Si Trump passe, il n’y a pas de problème. Mais en cas de victoire du démocrate Joe Biden, la nouvelle administration américaine fera tout pour empêcher l’annexion du moindre centimètre carré de la Cisjordanie. Les relations actuelles entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ont atteint un sommet jamais vu dans l’histoire des relations israélo-américaines. Mais ces relations reposaient auparavant sur un consensus entre démocrates et républicains. Ce consensus a été brisé par le rapprochement auquel on a assisté. Demain, un président démocrate ne sera pas forcément tenu d’avoir la même ligne que Carter ou Obama qui étaient favorables Israël. Donc, une annexion rapide est capitale. "

Même si elle aurait des conséquences dommageables sur les relations d’Israël avec les Palestiniens, avec les voisins arabes et avec le reste du monde qui considère que c’est une violation du droit international ?

Denis Charbit : "Il est certain que l’on va vers une tension avec des pays arabes modérés, avec lesquels Israël commençait à entretenir des relations, et avec l’Europe, à l’exception de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. Jusqu’à présent, l’Union européenne condamnait la colonisation mais sans prendre de sanctions, parce que le statut juridique de la Cisjordanie est celui d’un territoire occupé. Si Israël décide d’annexer, on change la règle du jeu. L’UE avertit que s’il y a un pareil changement, elle serait appelée à en tirer les conséquences. Elle pourrait suspendre les accords très privilégiés dont bénéficie Israël, comme la participation à des programmes scientifiques. "