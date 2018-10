Israël: Sara Netanyahou devant la justice

L’épouse du premier ministre israélien est soupçonnée de fraude et d’abus de confiance. Elle aurait commandé des repas pour elle, sa famille, ses proches et ses invités. Des frais de bouche estimés à 80.000 euros alors que la résidence du Premier ministre dispose d’un cuisinier à demeure.

Le procès s’ouvre ce dimanche, il devrait durer plusieurs mois.

Entre septembre 2010 et mars 2013, la Première dame se serait fait livrer des centaines de repas pour un montant de 350.000 shekels, soit 83.000 euros. La justice la soupçonne aussi d’avoir menti en affirmant qu’il n’y avait pas de chef en cuisine lors de ses commandes à l’extérieur. Un ancien directeur adjoint au cabinet de son mari est également poursuivi. Il aurait aidé Sara Netanyahou.

Poursuites délirantes selon ses avocats

L’épouse du premier ministre nie les accusations portées contre elle. Ses avocats parlent de poursuites absurdes et délirantes. Selon eux, "pour la première fois en Israël et dans le monde, l’épouse du dirigeant en place est poursuivie pour des plateaux-repas". Sara Netanyahou se dit victime d’un acharnement médiatique. Dans le passé déjà, elle avait estimé que "son sang avait été versé publiquement."

De quoi braquer encore un peu plus les projecteurs sur un couple omniprésent sur la scène publique et mis en cause dans plusieurs affaires concernant leur résidence, des meubles de jardin, des détournements de revenus de bouteilles consignées ou des mauvais traitements envers le personnel.

En 2016, les Israéliens se sont passionnés pour l’affaire Meni Naftali. Cet ancien homme de confiance de la "maison Netanyahou" avait accusé ses employeurs de comportement tyrannique. Il avait touché 40.000 d’indemnités.

Des enquêtes et des pots-de-vin

Selon plusieurs analystes politiques, le procès de Sara Netanyahou ne devrait pas faire ombrage à son mari, étranger au dossier. Mais cette affaire s’ajoute néanmoins à d’autres dossiers de corruption présumée à l’encontre de Benjamin Netanyahou.

Le premier baptisé "dossier 1000" est lié à des cadeaux somptueux que le couple aurait reçu de riches hommes d'affaires. Cigares, champagne rosé, voyages à l’étranger, bijoux et places pour un concert de Mariah Carey contre divers services politiques.

Le second connu sous le nom de "dossier 2000" porte sur un arrangement de Benjamin Netanyahou avec le directeur du quotidien israélien Yedioth Ahronoth. Le Premier ministre aurait proposé au directeur du journal de changer sa ligne éditoriale, de la rendre plus favorable à sa personne. En échange, Benjamin Netanyahou s'engageait à limiter la diffusion d'un quotidien concurrent à Yedioth Ahronoth. La police possède un enregistrement de la conversation. Le Premier ministre a relativisé les faits en expliquant qu’il s’agissait de "tester" le patron de presse.

Dans les sondages, la popularité du premier ministre reste intacte. Au pouvoir depuis 9 ans, il pourrait battre le record de longévité de David Ben Gourion, fondateur de l’état d’Israël.