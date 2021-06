Israel: qui sont les membres de la coalition capable de renverser Netanyahou ?

Les adversaires du Premier ministre sortant israélien, Benyamin Netanyahou, sont parvenus mercredi à arracher in extremis un accord sur un gouvernement de coalition d'une composition inédite. S'ils obtiennent la confiance de la Knesset (parlement israélien), ils mettront fin à 12 ans d'ère Netanyahu. Tour d'horizon des huit partis qui constituent cette alliance hétérogène.

Dirigé par Yaïr Lapid, le parti centriste Yesh Atid ("Il y a un futur") est arrivé en deuxième place aux législatives de mars après le parti de droite Likoud de Benjamin Netanyahu.

Yesh Atid, créé en 2012, prône une vision libérale de l'économie et une séparation entre la religion et l'Etat, et se pose en défenseur de la classe moyenne.

Il a fait de la lutte contre la corruption son leitmotiv, reprochant notamment à Benyamin Netanyahu son inculpation pour corruption.

Sur la question palestinienne, Yesh Atid est en faveur de la création d'un Etat palestinien au côté d'Israël mais dans le cadre d'un accord permettant de conserver certains blocs de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, jugées illégales par le droit international.

Les sociaux-libéraux du Kahol Lavan

Le parti Kahol Lavan ("Bleu-Blanc", les couleurs du drapeau israélien) a été créé par Benny Gantz, ancien chef de l'armée israélienne, en 2019 dans le but assumé de chasser du pouvoir Benyamin Netanyahu.

Coalition arrivée au coude-à-coude avec le Likoud lors des législatives en 2019 et en 2020, Benny Gantz avait finalement rejoint Netanyahu dans le cadre d'un gouvernement d'union, une alliance considérée comme une "trahison" par certains comme Yaie Lapid, qui ont claqué la porte.

"Bleu-Blanc", parti penchant vers la droite, défend les colonies dans la vallée du Jourdain et certains blocs d'implantation en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, mais est en faveur de négociations avec les Palestiniens.

Benny Gantz, qui a une longue carrière militaire derrière lui, incarne une vision sécuritaire plus musclée que celle de YairLapid, mais leurs programmes sont semblables.

Les libéraux-conservateurs de Yamina