Israël : Netanyahu et Gantz au coude-à-coude, selon un sondage sortie des urnes

Elections en Israël: vote de Benny Gantz, à Rosh Ha'Ayin (centre) - 17/09/2019 Face au génie politique de Benjamin Netanyahou, capable de se sortir des situations les plus compliquées, l’autre candidat Premier ministre s’appelle Benny Gantz. Cet ancien chef d’état-major n’a ni le charisme, ni l’expérience, ni le carnet d’adresse international de l’actuel chef du gouvernement. Il joue la carte de la probité face à un dirigeant usé et discrédité par les affaires, et celle de la crédibilité du militaire dans un pays où l’armée est l’institution la plus respectée.