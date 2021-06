Israël : le projet de coalition anti-Netanyahu se concrétise avec l'appui du parti arabe Ra'am

Le parti arabe israélien Raam dirigé par l'islamiste Mansour Abbas a formalisé mercredi soir son appui au projet de coalition anti-Netanyahu. Cela lève ainsi l'un des derniers obstacles à la formation d'un gouvernement en Israël.

M. Abbas a "signé l'accord de coalition pour former un gouvernement d'union", a indiqué dans un communiqué le bureau du chef de l'opposition Yaïr Lapid. L'accord de coalition sera annoncé au président Reuven Rivlin plus tard dans la soirée.

Jusqu'à minuit pour parvenir à un accord

Les adversaires du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu avaient jusqu'à minuit moins une ce mercredi pour parvenir à un accord sur un gouvernement d'union nationale censé mettre un terme à 12 ans "d'ère" Netanyahu.

Une source proche des négociations entre les partis a déclaré à l'AFP que celles-ci étaient "bloquées" sur deux sujets: la composition d'un comité en charge de la nomination des juges et le soutien encore incertain du parti arabe israélien Ra'am (islamiste).

Les regards étaient tournés vers cette formation et l'autre parti arabe israélien, la Liste unie, alors le camp anti-Netanyahu a encore besoin de rallier quatre soutiens pour atteindre le seuil de 61 députés requis pour former un gouvernement.

Selon la loi, il restait à ce camp mené par le centriste Yaïr Lapid jusqu'à 23H59 locales (20H59 GMT) pour formaliser un accord de gouvernement rassemblant la gauche, le centre, la droite et les partis arabes israéliens.

Hasard du calendrier, si les Israéliens n'avaient toujours pas de gouvernement mercredi, ils avaient en revanche un nouveau président élu, le 11e de l’État d'Israël. Le travailliste Isaac Herzog, 60 ans, a été élu par le Parlement réuni en plénière, à une très large majorité à cette fonction, essentiellement honorifique et dépourvue de pouvoir exécutif.