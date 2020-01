Israël: le Premier ministre demande l’immunité malgré son inculpation

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption dans une série d’affaires, a demandé mercredi l’immunité au Parlement israélien.

Ses avocats ont déposé la demande d’immunité auprès du président de la Knesset. "La majorité de la population soutient la droite, et la majorité de la population me soutient pour le poste de Premier ministre." A affirmé le Premier ministre candidat au scrutin de mars prochain.

C’est lors d’une conférence de presse que le Premier ministre a fait cette annonce "conformément à la loi", afin de continuer à servir le pays.

Intolérable a jugé, Benny Gantz, le grand rival de Benjamin Netanyahu et leader de l’alliance centriste "Bleu-Blanc". "Netanyahu sait qu’il est coupable", a-t-il déclaré. "Ces élections exigent que nous placions un miroir devant le parti de Netanyahu et que nous fassions le choix de l’unité, de la dignité et de la réconciliation interne. L’État d’Israël doit s’engager dans une nouvelle voie."