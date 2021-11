Israël : le Parlement adopte le budget 2021 avant un vote clé sur 2022

Au terme d’une nuit de vote, le Parlement israélien a adopté tôt jeudi le budget pour l’année 2021, le premier en trois ans, mais doit encore approuver le budget pour la prochaine année.

"Jour de fête pour l’Etat d’Israël !", s’est félicité le Premier ministre israélien Naftali Bennett après l’approbation de ce budget par 61 voix contre 59.

"Après des années de chaos, nous avons formé un gouvernement, nous avons vaincu le delta, et maintenant, Dieu soit loué, nous avons passé un budget pour Israël", a-t-il ajouté.

Entre décembre 2018 et juin dernier, Israël était plongé dans une crise politique sans précédent qui a conduit à la tenue de quatre élections anticipées et empêché les parlementaires de s’entendre sur un budget.

Jour de fête pour l’Etat d’Israël !

Le vote du budget est considéré comme le premier vrai test pour la coalition de Naftali Bennett qui a succédé en juin à Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement israélien.

L’adoption du budget 2021 s’est faite par une série de votes qui se sont étalés au cours de la soirée et de la nuit avant son approbation à cinq heures du matin (03h00 GMT).

Mais la partie entre la coalition au pouvoir et l’opposition menée par l’ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses alliés de la droite religieuse n’est pas tout à fait terminée : les débats doivent reprendre jeudi en vue de l’adoption du budget 2022 qui pourrait intervenir vendredi, voire dimanche.

Plan d’aide pour la minorité arabe

"Nous avons encore une longue journée devant nous", a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie Yaïr Lapid, dirigeant du parti centriste Yesh Atid, co-chef de la coalition (droite, centre, gauche, arabe) au pouvoir depuis juin dernier.

La coalition menée par Naftali Bennett et Yaïr Lapid avait succédé en juin 2021 au dernier gouvernement de Benjamin Netanyahu pour mettre un coup d’arrêt à trois ans d’une crise politique inédite.

Pour la première fois de l’histoire d’Israël, un parti arabe – les islamistes modérés de la formation Raam de Mansour Abbas- soutient une coalition au pouvoir. Et cet appui a permis à la coalition de réunir 61 voix, le seuil de la majorité, lors du vote pour le budget.

D’ailleurs, au cours des dernières semaines, le gouvernement a adopté un plan d’aide de plus de huit milliards d’euros sur cinq ans pour la minorité arabe israélienne (20% de la population du pays), ce qui, selon les analystes, a permis d’assurer le soutien au budget de la formation de Mansour Abbas.

Les médias israéliens ont rapporté des tentatives de l’opposition, menée par le parti de droite Likoud de Benjamin Netanyahu et des partis religieux, de convaincre un député du gouvernement de voter contre le budget, ce qui aurait pour conséquence de provoquer de nouvelles élections.

Et mardi soir, des centaines de manifestants de droite opposés au gouvernement de coalition ont protesté dans le centre de Tel-Aviv pour dénoncer un budget "corrompu". Mais ces manifestations et les tentatives présumées de l’opposition pour rallier un député du gouvernement n’ont jusqu’à présent pas fait dérailler l’approbation du budget.

Ce dernier prévoit des dépenses de 609 milliards de shekels (plus de 167 milliards d’euros) en 2021 et de 573 milliards (plus de 157 milliards d’euros) en 2022.