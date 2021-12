Israël investit massivement dans le Golan syrien : l’héritage de Donald Trump au Moyen-Orient se prolonge

Le gouvernement israélien a tenu une réunion qualifiée de "festive" sur le plateau du Golan, un territoire syrien occupé par Israël. Il a formalisé à cette occasion sa décision d’investir massivement durant les cinq prochaines années pour renforcer la colonisation du Golan.

Israël a conquis ce territoire stratégique à la Syrie en 1967 et l’a annexé il y a précisément 40 ans. Le nouveau pan israélien vise à y implanter de manière massive des habitants israéliens dans les prochaines années.

Pour y arriver, le gouvernement a débloqué un milliard de shekels (environ 280 millions d’euros). La moitié de cette somme servira à construire plus de 7000 nouveaux logements et de créer deux nouvelles localités. L’autre moitié du budget sera consacrée aux infrastructures publiques (routes, santé) et au développement économique de la région (tourisme, agriculture, industrie).