Israël intercepte un second bateau de militants anti-blocus au large de Gaza

La marine israélienne a annoncé samedi avoir intercepté un bateau au large de la bande de Gaza, le second en moins d'une semaine avec à son bord des militants dénonçant le blocus imposé par l'État hébreu à cette enclave palestinienne depuis plus d'une décennie.

Selon l'armée israélienne, l'embarcation transportant 12 personnes et battant pavillon suédois a été "interceptée conformément à la loi internationale" et acheminée vers le port d'Ashdod, dans le sud d'Israël. Le bateau baptisé "liberté pour Gaza" a "violé le blocus naval légal imposé à la bande de Gaza", a ajouté l'armée, précisant que les passagers avaient été emmenés pour être interrogés.

Israël, qui a mené trois guerres dans la bande de Gaza contrôlée par les islamistes du Hamas depuis 2008, affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher les groupes d'activistes palestiniens de se procurer des armes ou du matériel pouvant être utilisé à des fins militaires.

De leur côté, les organisateurs de la flottille ont affirmé que le bateau transportait du matériel médical et qu'il avait été arraisonné dans les eaux internationales. Ils ont réclamé dans un communiqué que "le bateau, son équipage et sa cargaison reviennent au port d'attache et qu'ils soient autorisés à naviguer pacifiquement à travers les eaux internationales et palestiniennes, conformément à la loi internationale".

La seule mesure nécessaire est selon les organisateurs de "mettre fin à 11 ans de blocus illégal et destructeur" imposé à l'enclave palestinienne. La marine israélienne avait déjà arraisonné dimanche le bateau "Awda" ("Retour", en arabe) qui battait pavillon norvégien avec 22 personnes à bord.