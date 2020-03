Israël: Gantz préféré à Netanyahu pour former un gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a finalement tranché en faveur de Benny Gantz, au détriment de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu, pour former le prochain gouvernement de l'Etat d'Israël, deux semaines après des législatives n'ayant pas réussi à départager les deux rivaux.

M. Rivlin, chargé de désigner la personne devant constituer la prochaine équipe ministérielle, a rencontré dimanche les représentants des partis élus aux législatives du 2 mars, pour qu'ils lui fassent part de leur candidat favori. Au final, c'est le centriste Benny Gantz, fort du soutien de la droite nationaliste et des partis arabes israéliens, qui a engrangé le plus de soutiens, atteignant le seuil des 61 députés requis pour former un gouvernement. Une mission qui lui sera officiellement confiée ce lundi autour de midi.

En cas de réussite, cela marquerait la fin de l'ère Netanyahu en Israël. Au pouvoir depuis 2009, après un premier mandat entre 1996 et 1999, l'actuel Premier ministre et président du Likoud n'est pas parvenu à atteindre ce seuil des 61 députés, appelant à plusieurs reprises à la formation d'un gouvernement d'union nationale, sous sa direction, afin de gérer la propagation du nouveau coronavirus, dans un pays où 200 cas de personnes contaminées ont été recensés.