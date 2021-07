Israël étend la zone de pêche autorisée au large de la bande de Gaza

Israël a accordé une extension de la zone de pêche autorisée au large de la bande de Gaza à partir de vendredi matin, quelques jours après des bombardements en réaction à des lancers de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne.

"À la suite de la situation sécuritaire (...) la zone de pêche de la bande de Gaza sera étendue à partir de vendredi matin de 6 à 12 milles nautiques" (de 11 à 22 km environ), a annoncé dans un communiqué le Cogat, organe israélien relevant du ministère de la Défense et chargé des opérations civiles dans les Territoires palestiniens. Et "à partir de dimanche, des équipements et des marchandises pour des projets de la communauté internationale à Gaza pourront être importés dans la bande de Gaza", ajoute le communiqué.

Israël a mené des attaques aériennes sur la bande de Gaza dimanche, après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis l'enclave palestinienne. Auparavant, Israël avait annoncé réduire de moitié la zone de pêche autorisée au large de la bande de Gaza.

La zone de pêche et les importations sont utilisés par Israël pour punir ou récompenser la bande de Gaza s'agissant de la situation en matière de sécurité. Israël avait ainsi annoncé le 12 juillet une extension de la zone de pêche et une augmentation du volume d'importations autorisées dans la bande de Gaza, après un retour au "calme". La zone de pêche autorisée avant le conflit déclenché en mai était de 15 milles nautiques (environ 28 km), mais Israël l'a réduite pendant les hostilités.

Des incidents sporadiques -- lancers de ballons incendiaires de Gaza et frappes aériennes israéliennes en représailles -- ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu qui a mis fin à une guerre éclair de 11 jours, du 10 au 21 mai. "Ces nouvelles mesures sont conditionnées à la poursuite de la situation sécuritaire stable dans la région", précise le communiqué du Cogat.