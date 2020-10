Israël et le Soudan vont normaliser leurs relations, annonce Trump

Donald Trump a annoncé vendredi la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan, assurant que les deux pays avaient fait la "paix".

Des journalistes ont pu assister dans le Bureau ovale à une conversation téléphonique entre Donald Trump et les dirigeants israélien et soudanais. Ils ont fait la "paix" a dit le président américain.

"Le président a annoncé que le Soudan et Israël étaient convenus de normaliser leurs relations, une nouvelle étape majeure vers la paix au Moyen-Orient", a précisé un porte-parole de l’exécutif américain.

De "nombreux, nombreux autres" accords en préparation

Le président américain a assuré que de "nombreux, nombreux autres" accords étaient en préparation. L’annonce de vendredi intervient après la récente normalisation des relations d’Israël avec les Emirats arabes unis et Bahreïn.

"Nous agrandissons le cercle de la paix si rapidement grâce à votre leadership", a salué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Juste avant, l’exécutif américain avait annoncé l’intention de Donald Trump d’enlever Khartoum de la liste des Etats soutenant le terrorisme.

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a remercié Donald Trump lors de l’appel, saluant l’impact majeur que cette mesure aurait sur l’économie soudanaise.

La présidence de l’Etat de Palestine exprime aujourd’hui sa condamnation

La présidence palestinienne a condamné l’accord de normalisation prochaine des relations entre le Soudan et Israël, annoncé quelques heures plus tôt depuis la Maison Blanche par le président américain, Donald Trump.

"La présidence de l’Etat de Palestine exprime aujourd’hui sa condamnation et son rejet de l’accord destiné à normaliser les liens avec le pays d’occupation israélien qui usurpe la terre palestinienne", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Personne n’a le droit de parler au nom du peuple palestinien et de la cause palestinienne", a-t-elle poursuivi.