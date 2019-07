Israël dit avoir détruit 12 bâtiments de Palestiniens près de Jérusalem

Israël: démolition d'habitations et d'infrastructures palestiniennes - JT 19h30 - 22/07/2019 Israël a détruit un projet financé par la Belgique et par l'ONG Oxfam. il s'agit d'un projet de pâturage dans les environs de la ville d'Hébron. La Belgique y avait investi et a perdu près de 75.000 euros.