Israël: des sites web piratés affichent des images de destruction de Tel-Aviv

De nombreux sites internet faisaient l'objet d'une attaque informatique coordonnée jeudi en Israël, leurs pages d'accueil étant remplacées par des images de la métropole Tel-Aviv à feu et à sang.

Selon des médias israéliens, plus de 1.000 sites de grandes entreprises, de municipalités, voire d'ONG, ont été pris pour cibles, leurs pages d'accueil affichant le message en hébreu approximatif: "le compte à rebours pour la destruction d'Israël a commencé il y a déjà bien longtemps".

Hackers of the saviors

Un lien mène également vers une vidéo générée par ordinateur et montrant Tel-Aviv et d'autres villes israéliennes bombardées. On peut y lire le message "soyez prêts pour une grosse surprise", signé les "hackers of the Saviors" (les "pirates des Sauveurs", NDLR).

Le Directorat national de la cybersécurité a déclaré de son côté dans un communiqué que "seules des sociétés privées avaient été touchées de manière superficielle", et a appelé la population à ne pas cliquer sur les liens. Il a précisé que cette attaque revenait "chaque année à la même date" et était "liée au Jour de Jérusalem", célébré vendredi en Iran.

Ce "Jour de Jérusalem" a deux significations totalement différentes selon Israël et l'Iran. L'Etat hébreu célèbre sa prise de contrôle de la partie orientale de la Ville Sainte en 1967 tandis que Téhéran manifeste son soutien aux Palestiniens qui s'opposent à l'annexion de Jérusalem-Est et au projet sioniste en général.