Israël: chargé de former le prochain gouvernement, Netanyahu demande à Gantz de le rejoindre

Le président israélien Reuven Rivlin a demandé mercredi soir au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu de tenter de former le prochain gouvernement après des élections législatives qui ont plongé le pays dans une impasse politique.

"La responsabilité de former le prochain gouvernement sera donnée au Premier ministre et leader du Likoud Benjamin Netanyahu", a déclaré la présidence dans un communiqué.

Benjamin Netanyahu, avec ses alliés de droite et des partis religieux, compte pour l'instant 55 soutiens sur les 120 du Parlement et le centriste Benny Gantz, avec le ralliement des partis de gauche et majoritairement arabes, ne rassemble que 54 députés.

Plus de soutien pour Netanyahu

Aucun n'est parvenu pour l'instant à obtenir le soutien de 61 députés, seuil de la majorité absolue au Parlement israélien, d'où l'appel plus tôt cette semaine du président à un "gouvernement d'union".

Mais à l'issue de pourparlers depuis lundi entre les camps de Netanyahu et Gantz, chefs respectivement des partis Likoud (droite) et "Bleu-blanc" (centre), le président israélien a décidé d'accorder le mandat de former le gouvernement au Premier ministre sortant.

"Celui qui a le plus de chances c'est Netanyahu soutenu par 55 députés alors que Gantz n'a que 54 mais 10 sur les 54 ont annoncé qu'ils ne siégeraient pas au gouvernement", a déclaré Reuven Rivlin lors d'une conférence de presse aux côtés de Benjamin Netanyahu.

Main tendue

Dix députés de la Liste arabe unie, devenue la troisième force politique en Israël à l'issue des élections législatives du 17 septembre, avaient soutenu la candidature de Benny Gantz pour le Premier ministre sans toutefois s'engager à participer dans le prochain gouvernement.

Le Premier ministre sortant israélien Benjamin Netanyahu a dans la foulée demandé à son rival Benny Gantz de le rejoindre dans un cabinet d'union.

"Je pense que nous devons former un gouvernement d'union ensemble", a déclaré Netanyahu à l'attention de Gantz, en évoquant une "direction commune et égalitaire" dans un gouvernement "d'union nationale élargi".