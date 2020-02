Irlande : le parti républicain Sinn Fein vers un score historique ?

Le résultat des élections est très attendu ce dimanche en Irlande. Avec une seule certitude pour le pays du trèfle, c’est que trois partis vont se retrouver au coude-à-coude… dont le Sinn Fein, le parti républicain proche de l’Ira.

Alors que la tempête Ciara s’abat en ce moment sur l’Irlande, d’autres vents violents secouent le paysage politique du pays, et plus particulièrement le Premier ministre sortant Leo Varadkar. Selon un sondage Ipsos MRBI réalisé à la sortie des urnes pour les médias irlandais, le Fine Gael (centre-droit) du chef du gouvernement arriverait en tête avec 22,4%, tout juste devant le parti républicain Sinn Fein (22,3%) et l’autre grand parti de centre-droit, le Fianna Fail (22,2%). Mais rien n’est joué, puisque la marge d’erreur de ce sondage est de 1,3%.

Leo Varadkar a provoqué ces élections anticipées il y a trois semaines, souhaitant profiter d’un vent favorable émanant du Brexit. Face à lui, le Sinn Fein faisait figure d’outsider. Ce parti républicain est surtout connu pour ses liens avec l’organisation paramilitaire Ira qui agit contre "l’occupation britannique" de l’Irlande du Nord. Son souhait le plus cher serait de réunir les deux Irlande ; l’Irlande du Nord faisant actuellement partie du Royaume-Uni.

Vers un accord de gouvernement compliqué

Selon le responsable du service politique de l’Irish Times Pat Leahy, un tel résultat est inédit. "C’est une égalité entre désormais trois grands partis, a-t-il souligné, dans un pays traditionnellement dirigé – alternativement ou en coalition comme dans le gouvernement sortant – par les deux grands partis de centre-droit. Former un gouvernement va être un exercice très difficile si les partis maintiennent leurs positions d’avant le scrutin", a-t-il ajouté à la télévision publique RTE.

Le Sinn Fein, qui présentait seulement 42 candidats – soit environ deux fois moins que les deux grands partis centristes – risque malgré tout de se retrouver isoler. Le Fine Gael et le Fianna Fail ayant déjà exclu de former une coalition avec le parti républicain.

Restera néanmoins à voir comment ces chiffres se traduiront en termes de répartition sur les 160 sièges de députés que compte le Dail, la chambre basse du Parlement irlandais.

En raison du complexe mode de scrutin, le résultat risque de ne pas être connu avant plusieurs jours. Le décompte doit commencer à 9h00 (locales et GMT).