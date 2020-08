Irlande: la tempête Ellen provoque des inondations et des coupures d'électricité

Une tempête nocturne a provoqué des inondations et coupé l'électricité à des dizaines de milliers de foyers jeudi dans le sud de l'Irlande. Il y a eu, selon les autorités, quarante incidents causés par la tempête à Cork, la ville la plus touchée. Les météorologues ont mis en garde contre des pluies plus abondantes et des vents forts de la tempête Ellen jusqu'à vendredi.

ESB, la compagnie nationale d'électricité irlandaise, a déclaré que 194.000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité en début de journée jeudi, et que 130.000 locaux subissaient encore des coupures d'électricité en milieu de matinée.

Pas de victimes

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a twitté ses remerciements aux services de secours "qui ont tant fait hier soir pour protéger les habitants du pays face à la #TempêteEllen". Le service météorologique irlandais Met Eireann a émis une alerte rouge pour Cork et ses environs mercredi, ainsi qu'une alerte jaune de troisième niveau pour une grande partie du pays, jeudi et vendredi matin.

Aucune victime n'a été signalée mais certaines routes ont été bloquées et le trafic ferroviaire était perturbé jeudi. Les autorités locales ont également mis en garde contre le risque d'inondation des zones situées en contrebas de Cork dans la nuit de jeudi, inondations causées par les marées.