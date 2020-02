Irlande du Nord : une bombe aurait pu exploser au moment même du Brexit 

Un camion piégé

Le 31 janvier dernier, jour du Brexit, un média est averti par téléphone qu’un engin explosif se trouve dans un camion. Plus de détails sont même donnés : ce camion doit embarquer à bord d’un ferry reliant l’Irlande du Nord à la Grande-Bretagne le soir même. La police prend le message très au sérieux et effectue des fouilles qui ne donneront rien dans un premier temps. Mais quelques jours après le message un camion avec une bombe fixée à son bord est bien retrouvé dans une zone industrielle à une quarantaine de kilomètres de la ville de Belfast. Pour parvenir à cette découverte, les services de sécurité ont fouillé plus de 400 véhicules avant de finir par trouver ce qu’ils cherchaient. Pourquoi la bombe n’a-t-elle pas explosé et pourquoi était-elle dans un camion qui n’a pas bougé ? Mystère à ce stade. Mais les autorités ne minimisent pas la gravité des faits. Arlène Foster, la Première ministre d’Irlande du Nord a déclaré : "C’est très inquiétant et incroyablement irresponsable. Ce camion était censé emprunter notre principale autoroute, entrer dans notre port le plus important et potentiellement monter à bord d’un bateau. Dieu sait quand il aurait pu exploser et le nombre de morts qu’il aurait pu provoquer. "