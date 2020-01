Irlande du Nord: nouvelle réunion entre partis pour tenter de former une coalition - 02/01/2020 Les grands partis nord-irlandais se sont réunis jeudi pour tenter de former un nouveau gouvernement régional et dépasser l'impasse politique qui persiste à Belfast depuis près de trois ans.L'Irlande du Nord n'a plus de gouvernement depuis début 2017, lorsque l'alliance entre le parti unioniste démocrate (DUP) et les nationalistes du Sinn Féin s'est brisée. Les deux formations mènent toutefois des pourparlers depuis plusieurs années dans le but de remettre leur coalition sur les rails.