Irlande du Nord: à Derry, le Brexit réveille les fantômes d'un passé sanglant

Plutôt doux et presque timides dans la vie, The Wood Burning Savages laissent éclater toute leur énergie et leur folie une fois sur scène... Rebelle, revendicatrice, fidèle à la tradition punk rock, leur musique est pleine de rage et de furie. Les paroles sont chargées d'une conscience politique et sociale aiguë, qui dénonce la pauvreté et le dénuement, les taux de suicide (parmi les plus élevés en Europe), la passivité et l'opportunisme des hommes politiques nord-irlandais et du gouvernement britannique.

Les divisions, ils ont grandi avec. Âgés d'une vingtaine d'années, Paul, Dan et les autres sont les enfants de la guerre. Trente ans de conflit armé entre républicains nationalistes, en majorité catholiques d'un côté et unionistes et loyalistes, en majorité protestants, de l'autre. Les uns militant pour la réunification avec la république d'Irlande, les autres pour le maintien de la région dans le giron de la couronne britannique.

On sent chez eux la liberté, la joie et et la fierté d'avoir transcendé les divisions religieuses ou communautaires de leur enfance, d'avoir en quelque sorte exorcisé les schémas politiques et sociaux quasi-imposés en Irlande du Nord. Des schémas rejetés par la nouvelle génération qu'ils incarnent, une génération née juste avant ou après l'accord de paix de Good Friday (Vendredi Saint), signé en avril 1998.

Daniel, le bassiste du groupe, vient d'Holywood, la banlieue de Belfast, et d'une famille protestante. Le chanteur et guitariste, Paul Connolly, est originaire de Derry et de confession catholique, tout comme Micky, l'autre bassiste du groupe. Quant à Elliot, le batteur, "c'est une sorte de hippie sorti d'une communauté", plaisante Dan. "The Wood Burning Savages, c'est un groupe où l'on vient de partout et de nulle part", renchérit Paul.

La soirée vient tout juste de commencer au pub "The Anchor". Nous sommes à Newcastle, dans le sud-ouest de l'Irlande du Nord, pour une soirée dans la plus pure tradition de la région... Au programme, pintes de bière, shots de whiskey, et bien sûr de la musique. Paul Connolly et Daniel Acheson se retrouvent pour boire un verre avant un concert : le leur. Ils sont musiciens, amis de longue date et fondateurs des Wood Burning Savages , un groupe punk rock, très engagé, mais sans affiliation politique ou religieuse.

Mi-janvier, une voiture piégée a explosé devant le tribunal, en plein centre-ville de Derry. Un attentat attribué par la police à la "The New IRA" (la "Nouvelle IRA"), branche dissidente de l'Armée républicaine irlandaise... Depuis, beaucoup se demandent si le Brexit va faire ressurgir les fantomes du passé, ceux de la lutte armée... "Cela a rappelé aux gens toutes les choses terrifiantes, les tragédies et les atrocités qui ont eu lieu par le passé. Il y avait une peur dans la ville, c'était très tendu. C'était vraiment palpable", se souvient Paul, le chanteur des Wood Burning Savages.

Des militants peu loquaces face à la presse, mais qui rêvent tous d'une grande Irlande réunifiée, contre le Royaume-Uni. Un espoir relancé par le débat sur le Brexit. Patrick Gallagher a 26 ans, et en tant que porte-parole du parti "Soaradh" ("Liberté" en irlandais) à Derry, il maîtrise déjà tous les éléments de langage du discours dissident républicain. Quand on lui demande ce qu'il veut dire aux Britanniques, la réponse fuse, directe, avec un petit rire : "It's time to leave" ("il est temps de partir").

Leur rage vient tout droit des quartiers populaires de Derry, ville frontalière, enclavée, oubliée et véritable symbole des divisions nord-irlandaises. Une ville profondément marquée par les fractures, à tel point qu'elle porte deux noms. Un nom pour les protestants et le Royaume-Uni : Londonderry. Un nom pour les catholiques et l'Irlande : Derry, du mot irlandais Doire signifiant "chênaie".

Irlande du Nord: A Derry, le Brexit réveille les fantômes d'un passé sanglant - © Tous droits réservés

Fountain", îlot protestant figé dans le passé

Une tension tangible dans le quartier "The Fountain", dernière enclave protestante sur la rive catholique de Derry. Une centaine de maisons retranchée derrière des grillages et des barbelés. On y accède par un petit tunnel agrémenté d'une porte avec cadenas, ouverte à 6h du matin et fermée à 21h tous les jours. Un quartier bunker, qui s'affiche comme tel: au plus fort des violences, ses habitants ont refusé de rejoindre l'autre rive de la Foyle, où s'est installée la très grande majorité des protestants de Derry.



Au Fountain, le drapeau britannique, l'Union Jack, s'affiche partout, même sur les trottoirs, peints en bleu, blanc, rouge. Sur les murs, des fresques à la gloire du passé protestant de Derry au XVIIe siècle, le "red hand", la main rouge de l'Ulster, symbole des loyalistes ou encore cette inscription en immenses lettres à l'entrée du quartier : "Londonderry West bank loyalists still under siege, no surrender" ("Les loyalistes de la rive ouest de Londonderry, toujours sous siège, pas de capitulation").



Ici, la plupart des habitants sont loyalistes purs et durs, fidèles à la Couronne britannique, comme William Jackson, dont le père a peint plusieurs fresques du quartier. Chez lui, l'Union Jack se retrouve sur de nombreuses babioles, sur les tasses, en décoration au mur ou accroché aux rideaux. "Ce drapeau fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Je suis né et j'ai grandi ici. En ce qui me concerne, je suis Britannique", dit ce féru d'histoire militaire.



L'été, il gère le "Heritage Tower Museum", un petit musée situé dans la tourelle en pierre du Fountain, autrefois la gêole de chefs irlandais tels Wolfe Tone et Eamon De Valera, considérés comme les pères du nationalisme républicain irlandais. La famille de William vit dans le quartier depuis plus d'un siècle, de père en fils. Son allégeance au Royaume-Uni est absolue, y compris sur le Brexit.

La Grande-Bretagne prend une bonne décision en quittant l'Union européenne. Nous, on a voté pour le Brexit. Parce que ça nous rend notre propre identité. On n'aura plus besoin d'écouter l'Union européenne nous dicter ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire, William Jackson, habitant du quartier protestant "The Fountain"

Avec ou sans une frontière?

Reste l'incertitude immense sur l'avenir de la frontière entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande, et les atermoiements des gouvernements et des parlementaires de Westminster à Londres. A Bogside, une pancarte, plantée en plein milieu du terre-plein principal de la ville, clame au et fort la position des républicains : "Hard Border, Soft Border? No Border."



A deux mois à peine du Brexit, Derry retient son souffle comme toute l'Irlande du Nord. La région a voté à 56% "Remain", pour rester dans l'Union européenne. Et Paul, comme la majorité des jeunes, refuse tout retour en arrière. "Je me sens Européen, je me suis toujours senti Européen", confie-t-il.

"Vous pouvez être Irlandais, Nord-Irlandais, ce que vous voulez, mais j'ai le sentiment que le Brexit est en train de nous dépouiller de notre identité européenne : c'est en train de nous enfermer, de nous transformer en une sorte d'annexe bizarre, isolée, et ça va seulement faire du mal à Derry", Paul Connolly, chanteur et guitariste des Wood Burning Savages.

Pour l'heure, la date annoncée du Brexit est toujours fixée au 29 mars 2019.