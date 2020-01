IRAN-USA: le Danemark a été alerté six heures avant les tirs contre des bases militaires

Selon Reuters et la télévision danoise TV2, le Danemark a été prévenu six heures avant les tirs de missiles iraniens de mercredi contre des bases militaires situées en Irak et a ainsi pu prendre des mesures préventives pour son contingent.

Environ 130 soldats danois, qui participent à la coalition internationale contre le groupe Etat islamique, stationnaient à la base aérienne d’Aïn al Assad, l’un des deux sites abritant des forces américaines pris pour cible par l’Iran.

L’origine de l’alerte reste inconnue

TV2 ne dit pas qui est à l’origine des messages d’alerte reçus par l’armée danoise. "Je ne vais pas entrer dans les détails sur la façon dont nous avons été alertés, mais nous avons reçu un avertissement qui nous a permis de nous préparer au mieux à toutes les éventualités", a déclaré le chef d’état-major de l’armée danoise, Bjorn Bisserup, à la chaîne.

Les tirs iraniens, décidés en représailles à la mort du général Qassem Soleimani, tué le 3 janvier dans une frappe américaine à l’aéroport de Bagdad, n’ont fait aucun blessé.

►►► Lire aussi : Iran-USA : allons-nous vers une troisième Guerre mondiale ?

Copenhague a décidé de transférer l’essentiel de son contingent irakien vers le Koweït, à l’exception de 30 à 40 soldats.