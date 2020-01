Iran-USA : Allons-nous vers une 3e guerre mondiale ?

Analyse : Allons-nous vers une 3e guerre mondiale ? Une chose semble en tout cas certaine : tous les plus hauts dignitaires du régime iranien ont fait une promesse. Celle de venger la mort du général Qassem Soleimani.

Il n’y a aucun doute sur le fait que la grande nation d’Iran et les autres nations libres de la région prendront leur revanche sur l’Amérique criminelle pour cet horrible meurtre – Hassan Rohani le président iranien.

Cette disparition rassemble tous les politiques iraniens, des plus radicaux et conservateurs aux plus ouverts et réformateurs. Dans un message, le guide suprême de la révolution Ali Khamenei évoque "Une vengeance féroce qui attend les assassins qui ont couvert leurs vilaines mains de son sang et de celui des autres martyrs de l’événement d’hier soir."

L’Iran ne restera pas sans réaction, c’est une question de principe et surtout de fierté nationale. Mais il y a une question importante, celle du rapport de force militaire. Il est vraiment disproportionné en faveur des Américains. Pas de guerre traditionnelle, armée contre armée envisageable. Mais vu l’implantation de l’Iran dans la région, les Iraniens sont en capacité de toucher des intérêts américains ou des alliés des Américains.