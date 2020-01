Iran: une vidéo montre que le Boeing a été abattu par deux missiles distincts

Cette photographie de document prise et publiée le 11 janvier 2020 par le Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine montre des personnes debout et analysant les fragments et les restes de l'avion Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui s'est écrasé à l'extérieur de la capitale iranienne Téhéran en janvier. 8, 2020. L'Iran a déclaré le 11 janvier 2020 qu'il avait "involontairement" abattu un avion de passagers ukrainien, tuant les 176 personnes à bord, dans un brusque revirement après avoir initialement nié les affirmations occidentales selon lesquelles il avait été touché par un missile. Le président iranien a déclaré qu'une enquête militaire sur la tragédie avait trouvé "des missiles tirés en raison d'une erreur humaine" ont fait tomber le Boeing - © STR - AFP