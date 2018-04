Iran: le président Rohani conteste la légitimité d'un nouvel accord nucléaire

Le président iranien Hassan Rohani a contesté mercredi la légitimité d'un éventuel nouvel accord sur le nucléaire iranien, en réponse à des propos tenus la veille en ce sens par ses homologues français et américain.

"Ensemble, avec le chef d'un pays européen, ils disent: 'Nous voulons décider pour un accord conclu à sept'. Pour quoi faire? De quel droit? ", a demandé M. Rohani dans un discours à Tabriz (nord de l'Iran), dans une référence implicite à Donald Trump et Emmanuel Macron.

MM. Trump et Macron ont fait part mardi à Washington de leur volonté d'aboutir à un "nouvel accord" avec l'Iran à propos du programme nucléaire de la République islamique. Depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2017, M. Trump n'a cessé de brocarder cet accord conclu en juillet 2015 - sous son prédécesseur, Barack Obama - entre la République islamique et le Groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie). M. Trump qualifie ainsi le texte obtenu à Vienne après d'intenses et longues négociations de "pire accord" jamais approuvé par son pays.

"Vous voulez décider de l'avenir [de l'accord]? Alors vous devez d'abord nous expliquer ce que vous avez fait" jusqu'ici pour l'appliquer, a déclaré M. Rohani, à l'occasion d'une cérémonie célébrant le chic de Tabriz comme capitale touristique du monde islamique pour l'année 2018. "Vous voulez dire comment cela devrait se passer dans les prochaines années. Dites-nous s'il vous plaît d'abord ce que vous avez fait au cours de deux dernières années", a ajouté le président iranien, dont le pays accuse régulièrement les Occidentaux de manquer à leurs engagements.

Otage

M. Rohani a ainsi accusé le Trésor américain de prendre en otage la terre entière avec ses sanctions visant les banques qui viendraient à commercer avec l'Iran. Téhéran reproche aussi régulièrement aux pays européens de céder aux pressions des Américains.

M. Rohani a aussi fait allusion au fait que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), émanation de l'ONU, certifie régulièrement que l'Iran est en conformité avec les engagements qu'il a pris à Vienne pour brider son programme nucléaire afin d'apporter la garantie qu'il ne cherche pas à se doter de la bombe atomique.

Avec l'accord sur le nucléaire, "nous avons montré notre bonne volonté au monde [...] Nous voulions prouver au monde que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes de destruction massive", a-t-il assuré. "Avec cet accord, nous avons fait tomber les accusations et prouvé que les Etats-Unis et Israël mentent à propos de l'Iran depuis des décennies", a-t-il encore déclaré.