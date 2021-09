Iran: le guide suprême réaffirme son refus de tout contact sportif avec Israël

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a réaffirmé samedi son refus de tout contact entre athlètes iraniens et israéliens, lors d'un discours prononcé devant les médaillés iraniens qui ont participé cet été aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

L'Iran, ennemi juré d'Israël, ne reconnaît pas l'Etat hébreu et a fait de son soutien à la cause palestinienne un pilier de sa politique étrangère depuis la révolution islamique de 1979.

Pendant des années, des sportifs iraniens se sont arrangés pour éviter de rencontrer des Israéliens en compétition en se faisant disqualifier ou en fournissant des certificats médicaux témoignant d'une inaptitude.

"Un athlète iranien digne de ce nom ne peut pas serrer la main d'un représentant du régime criminel (israélien) pour obtenir une médaille", a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei, selon un extrait de son discours publié sur son site internet.

"Le régime sioniste sanguinaire (...) essaie de gagner en légitimité en participant aux événements sportifs internationaux, avec l'assistance du monde arrogant (les Etats-Unis et l'Occident, NDLR), mais nos responsables sportifs et nos athlètes ne doivent pas rester passifs", a-t-il ajouté.

L'Iran a obtenu sept médailles, dont trois en or, aux Jeux olympiques de Tokyo et 24 autres médailles, dont 12 en or, aux Jeux paralympiques.