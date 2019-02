Iran: le groupe djihadiste Jaïch al-Adl revendique l'attentat qui a fait 20 morts

Au moins 20 personnes ont été tuées mercredi dans un attentat suicide contre un bus des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime en Iran, dans le sud-est du pays, a indiqué l'agence de presse officielle Irna.

Le groupe djihadiste Jaïch al-Adl a revendiqué l'attaque. Jaïch al-Adl ("Armée de la justice"), considéré comme un groupe "terroriste" par Téhéran, est formé d'ex-membres d'une organisation sunnite extrémiste ayant mené une rébellion sanglante dans la province du Sistan-Baloutchistan (sud-est iranien) jusqu'en 2010.

L'attaque a visé un bus transportant des membres des Gardiens de la Révolution sur la route entre les localités de Khash et Zahedan dans la province du Sistan-Balouchistan, a précisé Irna, en citant une "source informée" non identifiée.

Selon l'agence, au moins 20 personnes ont péri dans l'attentat.

Une voiture bourrée d'explosifs

Dans un communiqué, les Gardiens de la Révolution ont confirmé une "attaque suicide" contre un bus qui ramenait des membres de ce corps d'élite de la frontière avec le Pakistan, en faisant état d'un nombre indéterminé de victimes.

"Une voiture bourrée d'explosifs a explosé près du bus transportant une unité des forces terrestres des Gardiens", ont-ils ajouté.

Frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan, la région iranienne du Sistan-Balouchistan est régulièrement le théâtre d'accrochages meurtriers entre les forces de l'ordre et des séparatistes baloutches ou des groupes jihadistes que Téhéran accuse Islamabad et Ryad de soutenir.

Cette province compte une large communauté de musulmans sunnites d'ethnie baloutche dans un pays à grande majorité chiite. Ces derniers mois, les forces de sécurité iraniennes et les Gardiens de la révolution ont été la cible de plusieurs attaques dans cette même province.