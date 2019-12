Iran : la pollution atmosphérique étouffe Téhéran et d’autres grandes villes du pays

Un épais nuage grisâtre enveloppe Téhéran alors que les autorités ont imposé depuis plusieurs jours, la circulation alternée. C’est un système de circulation pair impair basé sur le numéro d’immatriculation des véhicules a été instauré. Certaines activités industrielles polluantes ont aussi été interdites, ainsi que la circulation des camions, dans toute la province pour tenter de faire baisser la pollution sans grand résultat. Les écoles situées dans la province de Téhéran sont également fermées pendant les trois prochains jours.

Pour Bahram, un enseignant à la retraite de 65 ans, qui est obligé de faire le taxi pour faire vivre sa famille, la seule solution est de restreindre la circulation automobile : " Il faut la réduire. Il n’y a pas d’autres solutions. Ensuite, les autorités pourront développer les transports en commun. Nous sommes obligés de venir travailler pour payer le prix et les dépenses quotidiennes."

La vétusté du parc automobile et la mauvaise qualité de l’essence sont les principales causes de la pollution atmosphérique, touchant les principales villes du pays. Les autorités invitent les personnes âgées, les enfants, et les personnes malades à ne pas sortir.

La situation pourrait perdurer pendant le reste de la semaine si les sources de pollution ne sont pas contrôlées, indique Irna, l’agence de presse de la République islamique.

Tous les ans entre novembre et février, la pollution atmosphérique atteint des pics à Téhéran -agglomération de quelque 8,5 millions d’habitants située entre 1400 et 1800 mètres en raison du phénomène dit d'"inversion thermique" : l’air froid en altitude empêche l’air chaud et pollué de se dégager.

Les principales causes de la pollution sont les véhicules lourds, les motocycles, les raffineries et les centrales thermiques, selon un rapport publié en 2018 par la Banque mondiale.

Selon des chiffres officiels publiés dans la presse iranienne, la pollution de l’air provoque chaque année 30.000 décès en Iran.