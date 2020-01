Iran : la police a-t-elle tiré sur des manifestants à Téhéran ce dimanche ? - © Tous droits réservés

Video: Iran police shoot at protesters in Tehran - 13/01/2020 Iranian police and security forces fired both live ammunition and tear gas to disperse demonstrators protesting against the Islamic Republic's initial denial that it shot down a Ukrainian jetliner, online videos purported to show Monday. (Jan. 13)